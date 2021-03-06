Kontrollü normalleşmeyle cumartesi yeniden kurulan canlı hayvan pazarında yoğunluk oluştu - Son Dakika

Kontrollü normalleşmeyle cumartesi yeniden kurulan canlı hayvan pazarında yoğunluk oluştu

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme sürecinde uzun aradan sonra yeniden cumartesi günü kurulmaya başladı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında girilen kontrollü normalleşme sürecinde uzun aradan sonra yeniden cumartesi günü kurulmaya başladı. Kovid-19 tedbirleri nedeniyle bir süredir perşembe günleri hizmet veren pazar, Sivas'ın orta riskli iller arasında gösterilmesinin ardından uzun bir aradan sonra cumartesi günü kuruldu. Pazarda alıcı ve satıcılar yoğunluk oluşturdu. Kaymakam Necati Aktan ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, pazar alanını denetledi, maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralına riayet etmeyenleri uyardı. Aktan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik kararıyla pazarın geleneksel cumartesi gününe döndüğünü söyledi. Pazar esnafının birçoğunun kurallara uyduğunu anlatan Aktan, "Maske, sosyal mesafe ve temizlik hususunda gerekli uyarıları yapıyoruz. Esnafımıza bol kazançlar diliyorum." dedi. Belediye Başkanı Oğuz ise denetimlerin kontrollü normalleşme döneminde de sürdüğünü belirtti. Pazarda tarihi bir yoğunluk yaşandığını vurgulayan Oğuz, "Pazarın kapasitesi dolu. Bugün pazarımıza takriben 3 bin büyükbaş, 5 bin de küçükbaş hayvan girişi yapıldı." diye konuştu.

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