Sivas'ta konut satışında düşüş yaşandı - Son Dakika

Sivas'ta konut satışında düşüş yaşandı

16.10.2020 09:27
Sivas'ta konut satışında düşüş yaşandı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020'nin eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı. Verilere göre Sivas' ta eylül ayında konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,84 azalırken, bir önceki aya göre ise 24,87 azalarak 885'e geriledi.

Sivas'ta eylülde satılan 885 konutun 204'ünü ipotekli satışlar, 681'ini ise diğer satışlar grubu oluşturdu. TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas'ta eylül ayında satılan konutların 340'ını ilk satış, 545'ini ise ikinci el satış oluşturdu.

9 ayda 7 bin 846 konut satıldı

TÜİK; Sivas'ta 2020'nin ocak-eylül ayları arasında satılan konut sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. 2019'un ilk 9 ayında 2 bin 683'ü ilk satış, 3 bin 212'si ise ikinci el satış olmak üzere 5 bin 895 konutun satıldığı Sivas'ta 2020'nin aynı döneminde 7 bin 846 konut satıldı. Bu konutların 2 bin 967'sini ilk satış, 4 bin 879'unu ise ikinci el satış oluşturdu. - SİVAS

Sivas'ta konut satışında düşüş yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, konut, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta konut satışında düşüş yaşandı - Son Dakika

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