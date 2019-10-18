Son Dakika Haberleri: Sivas'ta konut satışları azaldı
Son Dakika Güncel Sivas'ta konut satışları azaldı

Sivas'ta konut satışları azaldı

39 dakika önce

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.

Sivas'ta konut satışları azaldı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında satılan konut sayılarına ilişkin elde ettiği istatistiki verileri paylaştı.


TÜİK'ten derlenen bilgilere göre geçtiğimiz yıl Eylül ayında bin 132 konutun satıldığı Sivas'ta 2019'un aynı ayında satılan konut sayısı bin 118'e geriledi. Bin 118 konutun 420'sini ipotekli satış, 698'ini ise diğer satış grubu oluşturdu.


TÜİK; ilk satış ve ikinci el satış ayrıntısına göre rakamları da kamuoyu ile paylaştı. İlimizde Eylül ayında satılan bin 118 konutun 496'sını ilk satış, 622'sini ise ikinci el satış teşkil etti.


Sivas'ta 2019'un Ocak-Eylül ayları arasında satılan konut sayısı da 2018'in aynı dönemine göre düşüş gösterdi. 2018'in Ocak - Eylül döneminde 7 bin 762 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayları arasında 5 bin 895 konut satıldı. 5 bin 895 konutun bin 236'sını ipotekli satışlar, 4 bin 659'unu ise diğer satışlar oluşturdu. - SİVAS

Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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