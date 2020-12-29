Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu - Son Dakika

Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu

29.12.2020 13:51

Sivas'ta köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak, bir köylü tarafından kurtarıldı.

Sivas'ta köpeklerin saldırısından korunmak için çıktığı ağaçta mahsur kalan vaşak, bir köylü tarafından kurtarıldı.

Üzengi köyünde yaşayan Engin Yiğit, ormanlık alanda gezerken nesli tükenme tehlikesinde olan bir vaşağın köpeklerden korunmak için ağaca tırmandığını gördü.

O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden Yiğit, daha sonra köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Köpeklerin uzaklaşmasıyla ağaçtan inen vaşak, ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu
Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu

Engin Yiğit, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Zlatan Ibrahimovic, kendisine 3 milyon euroya ormanlık alan satın aldı ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu Büyük vicdansızlık! Yeni doğan bebeği sokağa atıp ölüme terk ettiler Zile basarak "hırsızım" diyen polislere tereddütsüz kapıyı açtılar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesaiye Emine Erdoğan ve baktığı 'Leblebi' uğurladı Uyuşturucu bağımlısı koca, eşini başından vurarak öldürdü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen, Manisa'da kurduğu şirketi kapatıyor         
14:10
Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili kahreden detay! Bu akşam eğitim verecekmiş Eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen akademisyenle ilgili kahreden detay! Bu akşam eğitim verecekmiş         
13:58
Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü         
13:39
Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü Bolu'da vakalar yüzde 80 azaldı, risk haritası yeşile döndü         
13:12
SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı         
12:45
Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı Koronavirüs aşısı olan Çağla Şıkel ilk izlenimlerini anlattı         
12:33
Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı Bahçeli'nin çağrısının altında bu anket mi yatıyor? İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 15'e dayandı         
12:12
Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu Babacan, kardeşinin başörtüsü taktığı için 3 kez üniversiteden uzaklaştırıldığını anlatırken gözyaşlarına boğuldu         
11:56
Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak Son Dakika: 2021 Motorlu Taşıt Vergisi ücretleri belli oldu! En yüksek 50 bin 17 lira olacak         
10:49
İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar İşçiler gözlerine inanamadı! Canlı güvercinleri poşete koyup çöpe atmışlar         
10:35
Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 9 yaş büyük olan Dilara Aksüyek ile aşk yaşayan Onur Bay, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu         
10:04
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Ordu'da 10 milyon euroya kurulan tesis ile 'sahte bal' piyasadan silinecek Ordu'da 10 milyon euroya kurulan tesis ile 'sahte bal' piyasadan silinecek         
08:55
Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir Kuyumculardan vatandaşa uyarı: İnternetten aldığınız altın düşük ayarlı veya bakır olabilir         
08:30
Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi Hastasının son isteğini yerine getirdiğini, kendisi de koronayı yenince öğrendi         
08:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 14:24:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpeklerin saldırısından kaçan vaşak, ağaca tırmanarak kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei