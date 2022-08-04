İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Serpincik köyünde E.İ'nin Kangal cinsi iki köpeğini aç ve susuz bıraktığı bilgisi üzerine adresine gitti.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta köpeklerini aç ve susuz bırakan kişiye idari para cezası uygulandı - Son Dakika

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