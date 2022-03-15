Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı - Son Dakika
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Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı

15.03.2022 00:18

Sivas'ta havlayan köpekten kaçan 12 yaşındaki çocuğa, otomobil çarptı. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Kaza anı ise kameralara yansıdı.

Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda, 12 Mart'ta havlayan köpekten korkarak yola fırlayan 12 yaşındaki U.K'ya, İ.Y'nin kullandığı otomobil çarptı.

BACAĞINDA KIRIK VAR

U.K, 112 Acil Servis ekiplerince Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bacağında kırık olan U.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

O ANLAR KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen U.K'nin, havlayarak üzerine gelen köpekten korkarak yola doğru kaçması ve otomobilin çarpması sonucu havada takla atması yer alıyor. Söz konusu yerde gezinen birden fazla sokak köpeği de kameraya yansıdı.

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SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA SİVAS-SOKAK KÖPEĞİNDEN KAÇAN ÇOCUĞA OTOMOBİL ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi 'Yalvarıyorum, hastayım, vurma' demesine rağmen trafikte darbedildi

Otomobil, Sivas, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta köpekten kaçmak isteyen çocuk, otomobilin altında kaldı - Son Dakika


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