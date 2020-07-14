Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü parmaklığına çarpan cipin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak köprü parmaklığına çarpan cipin devrilmesi sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Çepni köyü yakınlarında meydana geldi. Yusuf Demiral (20) yönetimindeki 58 FD 019 cip, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak üzerindeki Çepni köprüsünün parmaklıklarına çarparak ağaçlık alana devrildi. Kazada sürücü Demiral ile yanındaki Fidan (73), Hakverdi (56), Gülten (49) ve Işıl Bulduk (7) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Gemerek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:17 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Sivas'ta köprü parmaklığına çarpan cip devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 23:32 Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:38 Makas atarak ilerleyen otomobil köprü ayağına çarptı: 2 ölü, 2 yaralı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim