Sivas'ta köprüden ırmağa düşen araçtaki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Sivas'ta köprüden ırmağa düşen araçtaki 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın köprüden Tecer Irmağı'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:20 Kaynak: AA
Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın köprüden Tecer Irmağı'na düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Naci Gürün (48) yönetimindeki 58 ABN 873 plakalı hafif ticari araç, Malatya-Sivas kara yolunun Tecer köyü yakınlarında, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak köprüden Tecer Irmağı'na düştü.
Araçtakiler, Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ırmaktan çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sezai Şahin (65) ve Hande Gürün (16), ambulanslarla Sivas'taki hastanelere kaldırıldı.
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