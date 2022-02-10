Sivas'ta korkunç kaza! Yolcu otobüsü tırın dorsesine girdi: 1 ölü, 2'si ağır 13 yaralı - Son Dakika

Sivas- Kayseri karayolu Şarkışla ilçesi çıkışında henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 58 ABB 534 plakalı yolcu otobüsü buzlanma nedeni ile duramayarak önünde gitmekte olan tırın dorsesine saplandı.

ŞOFÖR OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yolcu otobüsünün şoförü olay yerinde hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar Sarkışla ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.