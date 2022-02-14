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Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika

Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu

14.02.2022 21:29

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 75 yaşındaki Musa Karapınar evinde vücudu parçalara ayrılmış olarak bulundu. Oğlu Özer Karapınar ise bahçede çıplak ve donmuş halde ölü bulundu. Diğer taraftan vücudu parçalanan baba Karapınar'ın başının ise kayıp olduğu açıklandı.

Eskikapımahmut köyünde babası Musa Karapınar ile birlikte hayvancılıkla uğraşan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 44 yaşındaki Özer Karapınar'ı evin bahçesinde bulunan bir ağacın yanında çıplak halde yerde hareketsiz bulan köylüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede Özer Karapınar'ın donarak hayatını kaybettiği tespit edildi.

PARÇALARA AYRILAN BABANIN BAŞI KAYIP

Jandarma ekipleri evde yaptığı incelemede ise Özer Karapınar'ın babası Musa Karapınar'ı da vücudu parçalara ayrılmış şekilde ölü buldu. Baba Musa Karapınar'ın parçalanan vücudundan ayrılan başının ise kayıp olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından baba ile oğlunun cenazesi İmranlı Devlet Hastanesi'ne morguna konuldu. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu
Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu
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Jandarma, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta korkunç olay! Baba parçalanmış, oğlu ise donmuş olarak ölü bulundu - Son Dakika
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