Sivas'ta korkutan yangın

Sivas'ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden oldu.



Eğri Köprü Mahallesi'nde Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait yüksek gerilim hattında çıkan yangın ilginç görüntüler oluşturdu. Bir anda elektrik direğini adeta meşaleye dönüştüren alevler, kablolardan kuru otların bulunduğu tarlaya sıçradı. Oluşan kısa devrenin etkisi ile aşırı ısınan elektrik kablosu kora dönüşürken, tarla da yanmaya başladı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan kendiliğinden söndü. Bu anlar olay yerine yakın bir noktada bulunan Binali Yıldırım Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler tarafından cep telefonları ile görüntülendi. - SİVAS