Sivas'ta korkutan yangın - Son Dakika

Sivas'ta otluk alanda çıkan yangın ahşap bir depoya sıçradı, depo itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü

Edinilen bilgilere göre yangın Fatih Mahallesi 95. sokakta meydana geldi. Otluk alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın aynı alanda Müttalip Açıkalın'a ait ahşaptan bir depoya sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediye itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Demir yüklü depoda maddi hasar oluştu. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS