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Sivas'ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu

1 saat önce

Sivas'ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu Sivas'ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden olduSİVAS - Sivas'ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden oldu.

Sivas'ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu

Sivas'ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden oldu

SİVAS - Sivas'ta yüksek gerilim hattında çıkan yangının oluşturduğu ilginç görüntü korkuya neden oldu.

Sivas'ta Eğri Köprü mahallesinde bulunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye ait yüksek gerilim hattında çıkan yangın ilginç görüntüler oluşturdu. Bir anda oluşan yangın elektrik direğini adeta meşaleye dönüştürdü. Ardından kablolardan kuru otların bulunduğu tarlaya sıçradı. Oluşan kısa devrenin etkisi ile aşırı ısınan elektrik kablosu kora dönüşürken tarlada kabloyla paralel yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadan kendiliğinden söndü. Bu anlar olay yerine yakın bir noktada bulunan Binali Yıldırım Öğrenci yurdunda kalan öğrenciler tarafından cep telefonları farklı açılardan kayıt altına alındı.

Sivas'ta korkutan yangın: Ortaya çıkan görüntü paniğe neden oldu

Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:11 Kaynak: İHA
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