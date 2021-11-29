Sivas'ta korkutan yangın, vatandaşlar tahliye edildi - Son Dakika

Sivas'ta korkutan yangın, vatandaşlar tahliye edildi
29.11.2021 11:15
Sivas'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Sivas'ta 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.
Edinilen bilgilere göre yangın Altuntabak Mahallesi 1. sokakta bulunan 2 katlı binanın çatı kısmında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini fark edenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak binada bulunan vatandaşları tahliye etti. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Apartmanda yaşayan vatandaşlar yangını söndürme çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. - SİVAS
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