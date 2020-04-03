Son Dakika › Güncel › Sivas'ta, korona virüs tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi - Son Dakika
Sivas'ta, korona virüs tedavisi gören 8 hasta taburcu edildi
6 saat önce
Sivas'ta korona virüs testleri pozitif çıkan 8 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Sivas'ta korona virüs testleri pozitif çıkan 8 hasta, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas'ta korona virüs tedavileri tamamlanan 8 hastanın taburcu edildiği haberini, sosyal medya hesabından duyurdu. Ayhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada. "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da güçlü sağlık altyapısı ve özverili sağlık çalışanlarımızla başta ilk vaka olmak üzere 8 Kovid-19 hastamızın tedavisini tamamlayarak taburcu ettik. Fedakarlığı örnek olan sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum."ifadelerine yer verdi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Kanal D, 2. Sayfa programı yerine Aşk-ı Memnu dizisini yayınlama kararı aldı Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu Koronavirüs tedavisi gören sunucu Burak Akkul'un sağlık durumuyla ilgili açıklama: Şimdilik durum umut verici ama stabil