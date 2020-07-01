Sivas'ta "Koronadan Hayatıma Notlar" adlı kompozisyon yarışması düzenlendi - Son Dakika

Sivas Müftülüğü Hanımlar Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği "Koronadan Hayatıma Notlar" adlı kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, yarışmada dereceye giren gençleri makamında kabul ederek tebrik etti.

İnsan hayatının koronavirüs öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"İnsanlık eski günlerini özler oldu. Bunun yanında pandemi süreci bir telaş içerisinde olan ve hırsla dünyaya sarılan, büyüklük taslayan insana Yüce Rabbimizin de ifadesiyle ne kadar aciz olduğunu gösterdi. Gözle göremediği bir virüs karşısında insanlık hayatını değiştirmek zorunda kaldı. Allah'tan dileğimiz en kısa sürede bu imtihandan bizleri kurtarmasıdır. Pandemi sürecini anlatan ve insanlığın içinde bulunduğu durumu kaleme döktüğünüz yazılarınızı tek tek okudum gerçekten çok duygulandım, duygularınızı çok güzel ifade etmişsiniz. Bu sürece farklılık katan Gençlik Koordinatörlüğümüzü de tebrik ediyorum."

Yarışmada, "Gaflet Uykusundan Uyan" başlıklı kompozisyonuyla Aysun Kapan birinci, "Korona Masivasından İstiğfar Maverasına" başlıklı kompozisyonuyla Özge Çelik ikinci, "Koronadan Hayatıma Notlar" kompozisyonuyla Bahar Kılıç üçüncü oldu.

Müftü Akkuş, kabul sonunda dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyelerle para ödülü takdim etti.