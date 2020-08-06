Sivas'ta, 'koronavirüs' denetimi - Son Dakika

Sivas'ta, 'koronavirüs' denetimi

SİVAS'ta, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, semt pazarında denetimler gerçekleştirildi.

SİVAS'ta, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında, semt pazarında denetimler gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç ekiplerle birlikte ilk olarak Alibaba Mahallesi'nde kurulan perşembe pazarında koronavirüs denetimine katıldı. Vali Ayhan, pazarcı esnafını maske ve hijyen konusunda uyardı. Ayhan ve beraberindekiler, daha sonra sebze hali ile çevresinde bulunan esnafı ziyaret etti. Vali Ayhan, esnaf ve vatandaştan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına dikkat etmelerini istedi.Öte yandan il genelinde gerçekleştirilen denetimlere, 84 ekipten oluşan 416 kişilik personel katıldı.



Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:32

Kaynak: DHA

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