Sivas'ta koronavirüs fırsatçılarına sıkı takip - Son Dakika
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Sivas'ta koronavirüs fırsatçılarına sıkı takip

7 saat önce

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, koronavirüs vakalarını fırsat olarak değerlendirip, fahiş fiyata ürün satanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

Sivas'ta koronavirüs fırsatçılarına sıkı takip, System.String[]

SİVAS Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, koronavirüs vakalarını fırsat olarak değerlendirip, fahiş fiyata ürün satanlara fırsat vermeyeceklerini söyledi.

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, son günlerde kolonya, maske, sterilizasyon ürünleri gibi ürünlerde yaşanan fahiş fiyat artışı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün Türkiye'de de görülmeye başlandığını ifade eden Eken, "Bu süreci başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin tüm yetkili kurumları büyük özveri ve titizlikle yönetmektedir. İlimizde de süreç Valiliğimiz tarafından yürütülmekte ve her türlü tedbir alınmıştır. Hepimiz koronavirüse karşı dikkat etmemiz gerekiyor, evimizde, iş yerimizde, odamızda tedbir almamız lazım. Bu süreçte durumdan faydalanmaya çalışan fırsatçılar ortaya çıktı. Fırsatçılık yapanlara göz açtırmayacağız. Her konuda nasıl esnaf ve tüccarımızın yanında oluyor isek fırsatçılık yapanlara karşı da halkımızın yanında olacağımızı bir kere daha belirtmek istiyoruz" dedi.STSO'nun bu tür fırsatçılığa prim vermeyeceğine inandıklarını ifade eden Eken, "Sivas Ticaret ve Sanayi Odası olarak, başta ağız maskesi, kolonya, hijyen malzemeleri, bakliyat ve makarna olmak üzere bazı ürünlerde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız. Bu tür olaylara karşı etkin mücadele edebilmemiz için halkımızın, fahiş fiyat ile ürün satanları odamıza bildirmelerini önemle rica ediyoruz" diye konuştu.


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Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 12:21 Kaynak: DHA
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