Sivas'ta 'koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Sivas'ta 'koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak - Son Dakika Dünya

Sivas'ta 'koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak

7 saat önce

Sivas Valiliği kentte koronavirüs görüldüğüne dair söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını açıkladı

Sivas'ta 'koronavirüs söylentisi' çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacak, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı yönünde söylenti çıkaranlar hakkında adli soruşturma başlatılacağını bildirdi.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Valilik binasındaki toplantıda İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Kemal Filiz, Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray ile Medicana Sivas Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Muharrem Güler ile bir araya geldi.

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Salih Ayhan, Sivas, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:11 
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