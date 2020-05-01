Sivas'ta, koronavirüs tedavisi gören baba ile 5 yaşındaki oğlu alkışlarla taburcu oldu - Son Dakika

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Sivas'ta, koronavirüs tedavisi gören baba ile 5 yaşındaki oğlu alkışlarla taburcu oldu
6 saat önce
SİVAS'ta, bir haftadır koronavirüs tedavisi gören Hasan (37) ile oğlu Ömer Kıraç (5), hastalığı yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
SİVAS'ta, bir haftadır koronavirüs tedavisi gören Hasan (37) ile oğlu Ömer Kıraç (5), hastalığı yenerek sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.
Sivas Valiliği'nde şoför olarak çalışan evli ve üç çocuk babası Hasan Kıraç ile oğlu Ömer Kıraç'ın bir hafta önce yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde 25 Nisan günü tedaviye alınan baba- oğul iyileşti. Yapılan son testlerinin negatif çıkmasıyla baba ile oğlu sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi. Taburcu olan baba-oğul 14 gün boyunca evde gözlem altında tutulacak. Baba ile oğlu için Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezi'nde görevli sağlık çalışanları tarafından da bir klip hazırlandı. Klipte 'Hayat bayram olsa' şarkısı eşliğinde baba ile oğlunun taburcu olduğu görüntülere yer verildi.Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından, "Şehrimizde tedavi gören en genç hastamız 5 yaşındaki Ömer de bugün taburcu oldu. Evinde gözlem altında tutulacak. Lütfen bana, çocuğuma bulaşmaz demeyin. Virüsün sizi, çocuğunuzu nerde ve nasıl yakalayacağı belli değil. Bu sebeple tedbiri elden bırakmayalım, evde kalalım" sözlerini paylaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.05.2020 01:31 Kaynak: DHA
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