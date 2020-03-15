Sivas'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri

7 saat önce

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Sivas'ta koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Sivas Valisi Salih Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla kentte her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ayhan, Numune Hastanesi Acil Servisini ziyaret ederek sağlık çalışanlarına görevlerinde başarı diledi.

Hastane ziyareti sonrasında açıklamada bulunan Ayhan, ilde koronavirüse karşı alınan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Numune Hastanesinde bir yoğunluk olmadığını ve sağlık hizmetlerinin, hassas bir şekilde devam ettiğini belirten Ayhan, "Mevsimsel geçişlerden kaynaklanan herhangi bir salgın hastalık, bir sorun yok çok şükür. Sivas'ta her şeyin yolunda gittiğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Koronavirüsün dünyada küresel bir salgın haline geldiğini aktaran Ayhan, Sağlık Bakanlığının belirlediği politikalar çerçevesinde hep birlikte salgın ile mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İl genelinde tüm kamu kurumlarının salgına karşı en üst düzeyde hassasiyet gösterdiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:

"Sivas Belediyemiz ortak yaşam alanlarında kesintisiz şekilde dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Cumhuriyet Üniversitemizin oluşturduğu bir ekiple süreci sürekli istişare ediyoruz. Tedbirlerimiz daha önceden almaya başladığımız için iyi bir noktadayız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Çocuklarımız evlerinde kendilerini iyi baksın, aile içi iletişimlerini güçlendirsinler. Bol bol kitap okuyarak tatili en verimli şekilde kullansınlar. Ayrıca, sınavlara hazırlanan veya kitap okumak isteyen öğrencilerimiz için Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi, ekiplerimiz tarafından detaylı dezenfekte edildi. Günün her saati diledikleri zaman, en güzel şekilde kullanabilirler."

Numune Hastanesi, Salih Ayhan, Koronavirüs, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham yaşandı
Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
21:21 Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
21:20 Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek'ten umreden dönenlerin kaldığı yurtlarda inceleme Açıklaması
21:20 İzmir'de iş yerinde silahlı saldırı: 1 ölü
21:18 Ayvalık'ta devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
21:16 Yunan adasında mahsur kalan vatandaşlar Türkiye'ye ulaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:23:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]