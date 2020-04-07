Sivas'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sivas Belediyesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki bazı sosyal alanlara bilgilendirme etiketleri yapıştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sosyal mesafeyi korumasına yönelik toplu kullanım alanları başta olmak üzere ATM'ler ve duraklarda bilgilendirme etiketleri yapıştırıldı.

Üzerinde "Sosyal mesafeyi koruyalım" yazan etiketler, toplu kullanım alanları başta olmak üzere banka ATM'leri ve duraklarda yer almaya başladı.