Sivas'ta koronavirüs tedbirleri altında YKS heyecanı - Son Dakika

SİVAS'ta, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında salonlara alındı. Öğrencilere ayrıca görevliler maske dağıttı.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS, 10.15'te itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında okul girişlerinde ellerini dezenfekte etti. Görevliler de öğrencilere maske dağıttı.Sosyal mesafe kuralına dikkat edilerek kimlik kontrolleri yapılan öğrenciler, daha sonra sınava girecekleri salonlara alındı. Aileler ise çocuklarını sınav merkezlerinin önünde dua ederek bekledi.