Sivas'ta koronavirüs tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Sivas İl Pandemi Kurulu, ilçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanmasına karar verdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Pandemi Kurulu'nun aldığı bazı kararlar hakkında bilgi verildi.

İlçeler arası ve merkeze olan her türlü ulaşımın kısıtlanmasına karar veren İl Pandemi Kurulu, taksi sayılarının yüzde 50 azaltılarak nöbetleşe hizmet verilmesi, marketlerde çocukların bulundurulmaması, şehrin caddelerinde kısıtlamalar getirilmesini kararlaştırdı.