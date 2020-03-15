Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham - Son Dakika
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Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham

28 dakika önce

SİVAS'ta bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar izdihama neden oldu.

Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham, System.String[]

SİVAS'ta bir iş yerinin açılışına özel uyguladığı indirimi duyanlar izdihama neden oldu. İndirimli ürünleri almak isteyenler ezilme tehlikesi geçirdi. Koronavirüs nedeni ile toplu alanlardan kaçınılması uyarısına dikkat edilmediği görüldü.

Eskikale Mahallesi Hoca İmam Sokak'ta bulunan ev eşyası satışı yapmak üzere bir mağazanın açılışı gerçekleştirildi. Mağaza sahipleri açılışa özel ürünlere indirim uyguladı. İndirimli ürünlerden faydalanmak isteyen yüzlerce kişi açılış saatinden önce dükkan önünde toplandı. Açılışın yapılmasıyla birlikte vatandaşlar mağaza içerisine akın etti. Koşarak mağazaya girenler ürünleri alabilmek için birbirleri ile yarıştı. Yaşanan izdiham nedeniyle birçok vatandaş ezilme tehlikesi geçirdi. Giriş kapısında sıkışanların yanı sıra kalabalıktan bunalan vatandaşlar çevredekiler tarafından kenara çekilerek sakinleştirildi. Ürün almayı başarabilenler kasa önünde uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlardan uzak durulması yönündeki tedbirlere rağmen yaşanan görüntü şaşkına çevirdi.


Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:29 Kaynak: DHA
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Sivas'ta koronavirüs tehlikesine rağmen mağaza açılışında izdiham
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