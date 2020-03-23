Sivas'ta koronavirüs yasağına uymayan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta koronavirüs yasağına uymayan 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

Sivas'ta koronavirüs yasağına uymayan 3 kişiye para cezası uygulandı

6 saat önce

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayan 3 kişiye 392'şer lira ceza kesildi.

Sivas'ta koronavirüs yasağına uymayan 3 kişiye para cezası uygulandı, System.String[]

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasına rağmen yasağa uymayan 3 kişiye 392'şer lira ceza kesildi.

Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde yaptıkları denetimlerde 65 yaş üzeri 3 kişinin sokakta gezindiklerini tespit etti.

Polisler uyarılara rağmen yasağı ihlal eden 3 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 392'şer lira ceza uyguladı.

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal, 65 yaş ve üstündekiler ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkmamaları uyarısında bulundu.

Partal, yasağa uymayanlara uygulanan para cezasının devam edeceğini belirtti.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara, Kaymakamlık tarafından oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nun yardım eli uzattığı söyleyen Partal, bu kapsamdaki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım taleplerini iletebileceklerini hatırlattı.

Koronavirüs, Koyulhisar, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:02 Kaynak: AA

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