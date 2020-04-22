Sivas'ta koronavirüsü yenen sağlıkçı immün plazma bağışçısı oldu - Son Dakika
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Sivas'ta koronavirüsü yenen sağlıkçı immün plazma bağışçısı oldu

20 dakika önce

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen sağlık görevlisi, immün plazma bağışçısı oldu.

Sivas'ta koronavirüsü yenen sağlıkçı immün plazma bağışçısı oldu, System.String[]

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından iyileşen sağlık görevlisi, immün plazma bağışçısı oldu.

Medicana Sivas Hastanesinde hemşire olarak görev yapan 31 yaşındaki Mustafa Aydoğdu, koronavirüsü yendikten sonra diğer hastaların tedavisine katkıda bulunmak için immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde immün plazma bağışında bulunan Aydoğdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Aydoğdu, 10 gün sonra 2 ünite daha bağış yapacağını belirterek, "İyileştim, hastalığı yendim, işimin başındayım ve mutluyum. Nefes darlığı ve ateşle başlayan bir hastalık sürecim oldu. Bir haftalık tedavimin ardından taburcu oldum ve 14 günlük karantinayı tamamladıktan sonra işbaşı yaptım. Şimdi daha güçlü bir şekilde işimin başındayım." dedi.

CÜ Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şencan ise bugün ilk defa hastanelerinde bir gönüllü donörden immün plazma alındığını dile getirdi.

İmmün plazmanın Kovid-19'u yenen ve hastalığın üzerinden en az 14 gün geçirdikten sonra test sonucu iki sefer negatif çıkan kişilerden alındığını aktaran Şencan, "Bunu da ihtiyacı olan ve belirli şartları taşıyan hastalara verebiliyoruz." diye konuştu.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan da "Bu hastalıkla büyük bir savaş içerisindeydi ve bu savaşı kazandı. Aydoğdu'dan alınan immün plazma en az iki hastaya umut olacak." ifadelerini kullandı.

Mustafa Aydoğdu, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 05:00 Kaynak: AA

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