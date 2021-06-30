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Sivas'ta koruyucu aile ve adayları "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında şenlikte buluştu - Son Dakika

Sivas'ta koruyucu aile ve adayları "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında şenlikte buluştu

30.06.2021 16:16
Sivas'ta koruyucu aile ve adayları

Sivas'ta "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Paşabahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte koruyucu aileler çocuklarla birlikte gönüllerince eğlendi.

Sivas'ta "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla Paşabahçe Mesire Alanı'nda düzenlenen şenlikte koruyucu aileler çocuklarla birlikte gönüllerince eğlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" olarak kutlanmasına ilişkin genelgenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce şenlik düzenlendi.

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Paşabahçe Mesire Alanı'na çocuklarıyla gelen koruyucu aileler, canlı müzik ve çeşitli animasyonlarla keyifli bir gün geçirdi.

Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman'ın da katıldığı etkinlikte ailelere yemek ikramında da bulunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sinan Aktaş, burada basın mensuplarına yatığı açıklamada, şenliğe 51'i koruyucu, 10'u aday, 61 aileden 250 kişinin katıldığını belirterek, "Sivas'ta 51 koruyucu ailemiz var ve bu hizmetten 60 çocuğumuz yararlanmaktadır. Burada ayrıca koruyucu aile adaylarımız da mevcut. Onların da burada koruyucu ailelerle kaynaşmasını sağlayarak bu hizmetin önemini yakından görmelerini sağladık." diye konuştu.

"3 çocuğumuz değil, 4 çocuğumuz var diyoruz"

Şenliğe katılan koruyucu ailelerden Metin Pek ise Hafik ilçesinde din görevlisi olduğunu dile getirerek, "4 aylık prematüre olan bir kızımızın koruyucu ailesi olduk. Biyolojik ailesi değiliz ama 'kalbiyolojik' olarak çocuğumuza bağlandık. Çok farklı bir duygu, eşimle 7 yıldır devam ediyoruz, çok mutluyuz. Koruyucu aile olarak aldığımız kızımızı diğer 3 çocuğumuzdan hiçbir şekilde ayırmıyoruz. Sevgisini bize o kadar güzel verdi ki biz şimdi soranlara '3 çocuğumuz değil, 4 çocuğumuz var.' diyoruz. Koruyucu aile olmak isteyen fakat cesaret edemeyen tüm ailelere tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Metin Pek'in eşi Nuriye Pek de koruyucu annesi olduğu kızına 7 yıldır eşiyle biyolojik çocukları gibi baktıklarına dikkati çekerek, herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.

Sivas'ta koruyucu aile ve adayları 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında şenlikte buluştu
Sivas'ta koruyucu aile ve adayları 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında şenlikte buluştu
Sivas'ta koruyucu aile ve adayları 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında şenlikte buluştu
Sivas'ta koruyucu aile ve adayları 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında şenlikte buluştu
Sivas'ta koruyucu aile ve adayları 30 Haziran Koruyucu Aile Günü kapsamında şenlikte buluştu

Koruyucu Aile Günü, Ahmet Duman, Paşabahçe, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta koruyucu aile ve adayları '30 Haziran Koruyucu Aile Günü' kapsamında şenlikte buluştu - Son Dakika


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