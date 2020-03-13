Sivas'ta Kovid-19'a karşı ilaçlama yapıldı - Son Dakika
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Sivas'ta Kovid-19'a karşı ilaçlama yapıldı

6 saat önce

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, camiler, tren garı ve havaalanında dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas'ta Kovid-19'a karşı ilaçlama yapıldı, System.String[]

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, camiler, tren garı ve havaalanında dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun kullandığı camiler, tren garı ve havaalanını koronavirüse karşı ilaçladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, koronavirüs ve halk sağlığını tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı belediye olarak gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

Dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirten Duman, şunları kaydetti:

"Bugün ilk olarak camilerimizde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Resmi tatilin gündeme gelmesiyle birlikte yoğunluk olabilecek tren garı ve havalimanını da dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak kalabalık ortamlarda gerekli önlemlerimizi aldık. Vatandaşlarımız da kişisel önlemlerini aldıkları zaman bu alanları rahatlıkla kullanabilirler. Belediye birimlerimizde de vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlerde dezenfekte işlemlerimiz tamamlandı. Daha sonra diğer kamu kurumlarında dezenfekte işlemlerimiz devam edecek. Kültür merkezleri faaliyetlerimize bir süre ara verdik. Merkezde bulunan havuzumuz da yine bir süreliğine kapalı olacak."

Sivas Belediyesi, Ahmet Duman, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:08 Kaynak: AA
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