Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

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Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı
6 saat önce
Sivas'ta belediye ekipleri, kent meydanında bulunan bankları kaldırarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Sivas'ta belediye ekipleri, kent meydanında bulunan bankları kaldırarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.
Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları bulunduğu yerden aldı.
Görevliler tarafından iş makinaları yardımı ile alınan banklar kamyonetlere yüklenerek depoya götürüldü.
Bankların kaldırılmasından dolayı belediyeye teşekkür eden vatandaşlardan Muhlis Yılmaz, "Doğru bir karar almışlar. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:22 Kaynak: AA
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