Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı - Son Dakika

Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı

6 saat önce

Sivas'ta belediye ekipleri, kent meydanında bulunan bankları kaldırarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.

Sivas'ta belediye ekipleri, kent meydanında bulunan bankları kaldırarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için tedbir aldı.

Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan bankları bulunduğu yerden aldı.

Görevliler tarafından iş makinaları yardımı ile alınan banklar kamyonetlere yüklenerek depoya götürüldü.

Bankların kaldırılmasından dolayı belediyeye teşekkür eden vatandaşlardan Muhlis Yılmaz, "Doğru bir karar almışlar. Bu nedenle yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı

Cumhuriyet Meydanı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:12 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Banklar söküldü, verdikleri tepki herkesi şoke etti
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara evde kalın uyarısı yaptı İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor         
23:52
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı ABD Başkanı Trump, korona sorusu soran muhabiri azarladı         
23:00
Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede Barcelona'da yıldız isimlerin maaşları tehlikede         
22:39
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi         
21:58
Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var         
21:45
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı         
21:41
Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor         
21:27
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle eğlence mekanları kapatılacak         
20:22
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4032'ye yükseldi         
20:13
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimden 4 oyuncunun transferini istedi         
20:04
Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı Sultanahmet köftecisi, koronavirüs salgını sebebiyle tarihinde ilk kez kapandı         
17:49
Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum Koronavirüs en çok yaşlıları etkiliyor! İşte ülke ülke yaşlı nüfus oranları ve Türkiye'deki durum         
13:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 19:41:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında kent meydanındaki banklar kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]