Kovid-19 salgınıyla ilgili seminer düzenlendi - Son Dakika

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bakır, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili seminer verdi.

Sivas- Erzincan Tabip Odası tarafından Sivas Numune Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Bakır, Kovid-19 salgınının tüm dünyada etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Hemen hemen 2 yıldır tüm yaşamımızı altüst eden, bir çok yaşam tarzımızı değiştiren, işimize çok zorluklar çıkartan bir virüsle karşı karşıya kaldık." dedi.

Bakır, söz konusu salgınla mücadelede maske, hijyen ve sosyal mesafenin önemine dikkati çekerek, "Hasta kişinin temas ettiği yüzeyler, eğer buraya bir bulaş olduysa bu anlamda dokunma ile alınan mikrobun eller kanalıyla ağız, burun, göz mukozasından da bulaşabileceğini biliyoruz. Dolayısıyla maske, mesafe ve el hijyeni, bulaştan korunmak için son derece önem arz ediyor." diye konuştu.

Virüsün miyokardiyal hasar, kardiyak aritmi, kardiyojenik şok, hiperglisemi ve diyabetik gibi bulgularının olabileceğini anımsatan Bakır, risk grubundaki hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bakır, insanların kaybına sebep olmamak için virüse karşı aşılanmanın bir sorumluluk olduğunu sözlerine ekledi.

Seminere, Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz, Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Şeyda Figül Gökçe, Genel Sekreter Ali Taçyıldız ve öğrenciler katıldı.