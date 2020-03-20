Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında '14 gün kuralı'na uymayan 3 kişiye para cezası - Son Dakika

Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan 3 kişiye para cezası

6 saat önce

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sivas'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezi ve ilçelerinde yapılan kontroller ve denetlemelerde, yurt dışından gelen 3 kişiye, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca evden çıkmamaları tebliğ edildi.

İzin almadan adreslerinden ayrıldıkları tespit edilen söz konusu 3 kişiye, 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:46 Kaynak: AA

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