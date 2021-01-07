Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişi ile çay ocağı işletmecisine 25 bin 886 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir çay ocağında Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve müşteri bulundurulduğu bilgisi üzerine denetim yaptı.

Denetimlerde, çay ocağındaki 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na istinaden 22 bin 736 lira, iş yeri sahibine ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 25 bin 886 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.