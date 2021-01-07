Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 29 kişiye para cezası verildi
07.01.2021 09:49
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişi ile çay ocağı işletmecisine 25 bin 886 lira ceza uygulandı.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 28 kişi ile çay ocağı işletmecisine 25 bin 886 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentteki bir çay ocağında Kovid-19 tedbirlerine uyulmadığı ve müşteri bulundurulduğu bilgisi üzerine denetim yaptı.
Denetimlerde, çay ocağındaki 28 kişiye Kabahatler Kanunu'na istinaden 22 bin 736 lira, iş yeri sahibine ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 25 bin 886 lira ceza uygulanması için tutanak tutuldu.
Son Dakika Verilerinin Facebook'la paylaşılmasına izin vermeyenler WhatsApp kullanamayacak Bursa'nın su ihtiyacını karşılayan Nilüfer Barajı'nda doluluk oranı yüzde 5'e düştü Varını yoğunu mutlu bir yuva hayali kurduğu kadına kaptırdı Denizi olmayan kentte, mezralar arası ulaşımı denizaltı ile sağlıyorlar Sadakatsiz'in 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Volkan, ağlayarak Asya'ya yalvardı Rehin aldığı karısını katleden cani, kendi canına da kıymak istedi Çakmağı çaktılar, seyir halindeki otomobili patlattılar: 2 yaralı ABD Kongresi 1814'ten bu yana ilk kez işgale tanık oluyor