Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerine uymayan 33 kişiye para cezası verildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye 20 bin 175 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 33 kişiye 20 bin 175 lira ceza uygulandı. Alınan bilgiye göre, 9-10 Ocak günleri belirlenen saatlerdeki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlar hakkında cezai işlem yapıldı. Bu çerçevede, emniyet bölgesinde 33 kişiye 20 bin 175 lira para cezası uygulandı.

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