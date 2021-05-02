Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
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Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye para cezası uygulandı

02.05.2021 19:48
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye para cezası uygulandı

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 12 bin 762 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye 12 bin 762 lira ceza uygulandı.

Polis ekipleri 4 İşletme Kavşağı'nda durdurdukları bir araçtaki üç kişinin kısıtlamadan muaf olup olmadıklarını kontrol etti.

Bu kişiler hastanenin acil servisine gittiklerini belirterek, cep telefonuna İl Sağlık Müdürlüğünden gönderildiğini öne sürdüğü randevu mesajını polis ekiplerine gösterdi.

Polisler yaptıkları araştırmada bu kişilerin ikamet ve hastane güzergahları dışında araçlarıyla gezindiklerini tespit etti.

Kısıtlamayı ihlal eden üç kişiye, İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 10 bin 407 lira, trafik kurallarını ihlalden 288 lira ve egzoz muayenesi olmadan araç kullandıkları için ise 2 bin 67 lira olmak üzere toplamda 12 bin 762 lira ceza uygulandı, araç ise trafikten men edildi.

Kaynak: AA
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Polis, Sivas, 112, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 3 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika
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