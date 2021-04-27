Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 20 kişiye 60 bin 407 lira ceza verildi - Son Dakika

Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 20 kişiye 60 bin 407 lira ceza verildi

27.04.2021 10:13
Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 20 kişiye 60 bin 407 lira ceza verildi, System.String[]

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, 60 bin 407 lira ceza kesildi.

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek evde kumar oynadığı belirlenen 20 kişiye, 60 bin 407 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cami-i Kebir Mahallesi Kaleyolu Sokak'ta, bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan baskında, B.A. (20), M.A. (28) ve A.S'nin (44) evde kumar oynattıkları tespit edildi.

Evde kumar oynayan 17 kişi ile ikamet sahiplerine, "Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmek", "maske takmamak", "sosyal mesafeye uymamak", "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal" suçlarından toplam 60 bin 407 lira ceza uygulandı.

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 20 kişiye 60 bin 407 lira ceza verildi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip kumar oynayan 20 kişiye 60 bin 407 lira ceza verildi - Son Dakika
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