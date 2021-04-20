Sivas'ta Kovid-19 tedbirlerini ihlal edip metruk binada kumar oynayan 8 kişiye para cezası uygulandı - Son Dakika

G.A'ya "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Şüphelilere, kumar oynamaktan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten toplam 38 bin 440 lira ceza uygulandı.

Metruk binaya yapılan baskında G.A. ile B.P. (51), G.P. (32), G.U. (32), S.P. (28), V.T. (32), A.K. (30) ve H.U. (35) kumar oynarken yakalandı.

Sivas 'ın Suşehri ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek metruk binada kumar oynadığı belirlenen 8 kişiye 38 bin 440 lira ceza kesildi.

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