Sivas'ta Köy Odası Sohbeti Düzenlendi

Sivas Valiliği tarafından başlatılan 'Köy Odası Sohbetleri'nin ikincisi Zara ilçesinde yapıldı.

Sivas Valiliği tarafından başlatılan 'Köy Odası Sohbetleri'nin ikincisi Zara ilçesinde yapıldı.



Zara Belediyesi Millet Konağı'nda düzenlenen ve Zara Kaymakamlığı tarafından organize edilen sohbette Sivas Valisi Salih Ayhan, vatandaşlarla bir araya geldi.



Kaybolmaya yüz tutan köy kültürünün, köy seyirlik oyunlarının yeniden yaşatılması, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesi amacıyla başlatılan programın ikincisinde sohbet edildi, hatıralar tazelendi.



Vali Ayhan ve ilçe protokolünün de katılımı ile ceviz oyunu oynandı. Zaralı Halil Söyler'in ölüm yıl dönümü münasebetiyle sanatçının türküleri seslendirildi.



İlçeye bağlı köylerden gelen yaşlılar tarafından ilahi ve kasidelerin söylendiği programda tekerlemeler okundu.



Programda konuşan Ayhan, köy odalarının, ilim, irfan merkezi olarak üstelendiği misyonu tekrar gündeme getirdiklerini söyledi.



Yörenin değerli şahsiyetlerini hatırladıklarını ifade eden Ayhan, "Devlet-vatandaş muhabbetiyle, samimiyetiyle de güzel bir atmosfer olsun istedik. Bugün de Zara ilçemizde, merkezde ruhu, derinliği köy odası olan binada programımızı yapıyoruz. Tabi ki Zara'ya gelip de Zaralı Halil'i de anmamak mümkün değil. Evlatları, torunları da burada. Halil Söyler, Zara'nın değerli bir şahsiyeti. Zara'da sazıyla, sözüyle birliğini, beraberliğini bugüne kadar yaşatmış. Allah gani gani rahmet eylesin." dedi.



Programa, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala, ilçe protokolü, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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