Sivas'ta köy okulu öğrencileri geri dönüşümden oyuncak yapıyor - Son Dakika
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Sivas'ta köy okulu öğrencileri geri dönüşümden oyuncak yapıyor

01.03.2022 12:16
Sivas'ta köy okulu öğrencileri geri dönüşümden oyuncak yapıyor

Sivas'ta köy okulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir materyalleri toplayarak öğretmenleri gözetiminde oyuncak yapıyor.

Sivas'ta köy okulu öğrencileri, geri dönüştürülebilir materyalleri toplayarak öğretmenleri gözetiminde oyuncak yapıyor.

Yakupoğlan ve Gümüşdere köyü ilkokulu öğretmenlerinin kuruculuğunu üstlendiği, "Atmıyorum, Topluyorum, Tasarlıyor ve Oynuyorum" e-Twinning projesine öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrenciler proje kapsamında evde ve okul çevresinde kullanılmayan geri dönüştürülebilir materyalleri toplayarak öğretmenleri gözetiminde oyuncak tasarlıyor.

Gümüşdere Köyü İlkokulu Müdürü Zeynep Ertürk, Bursa, Gaziantep, Manisa ve Samsun'dan da 5 okulun katılımıyla projenin hayata geçtiğini söyledi.

Projenin kurucularından sınıf öğretmeni Engin Ağralı ise geri dönüştürülebilir maddelerin doğaya atılmasının önüne geçtiklerini belirterek, "Böylece bir yandan doğayı korurken diğer yandan kendi oyuncaklarını kendileri tasarlayıp üretiyorlar. Proje, öğrencilerimizin tasarım ve üretim becerisini geliştirerek öz güvenlerini artırıyor." diye konuştu

Projenin kuruculuğunu Gümüşdere İlkokulu'ndan Engin Ağralı, İbrahim Eyertaş ve Tuğba Ergenoğlu, Yakupoğlu Köyü İlkokulu'ndan ise Kevser Ceyhan Ağralı ve Hüsne Doğan yaptı.

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Yakupoğlan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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