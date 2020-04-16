Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı - Son Dakika

Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı

7 saat önce

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler ve iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.

Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı, System.String[]

Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını dolayısıyla alınan önlemler ve iş akışını değerlendirmek üzere birim müdürleri ile video konferans yöntemi ile toplantı gerçekleştirdi.


Birebir telefon görüşmeleri ile işlerin takip edildiğini ancak video konferans aracılığıyla tüm birim müdürleri ile bir araya gelindiğini ifade ederek konuşmasına başlayan Genel Sekreter Kaya, şehirde 2019-2020 sezonu karla mücadele çalışmaları kapsamında köy yollarının 8 bin 759 kez ulaşıma açıldığını söyledi.


Kış sezonunun tamamlandığını ifade eden Kaya, "Geride bıraktığımız kışın bereketli geçtiğini düşünüyorum. Baharla birlikte yeni çalışma sezonuna giriyoruz. Öncelikle hak edenin hakkını vermek, emek eden arkadaşlarıma şükranlarımı sunmak isterim. Bu zorlu coğrafyada, bu kadar çok yerleşim biriminin olduğu alanda, iklim şartlarının sert ve değişkenlik gösterdiği bu coğrafyada, karla mücadele edip yolların her daim açık tutulmasını sağlamak, önemli bir marifettir. Her türlü başarıyı yakaladığımızı yürekten ifade etmek isterim. Bu bir ekip işi, birliktelik işidir. Sahada çalışan işçimizden operatörümüzden, koordine eden müdürümüze kadar, herkesin çok büyük emekleri var. Bir kez daha emek eden arkadaşlarımızı canı gönülden kutluyorum. 7 bin 382 kilometre yol ağında başarılı çalışmalar gerçekleştirildi ve 8 bin 759 defa köylerimizin yolları açılmış oldu. Artık baharı yaşıyoruz. Yeni sezona büyük hızla gireceğiz" dedi.


"Sivas İl Özel İdaresi Sivas'ın kalbidir"


Korona virüs salgını nedeniyle gerekli tedbirleri almakla beraber hiçbir zaman çalışma azminin kaybedilmeyeceğini kaydeden Kaya, "Kaldığımız yerden çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çünkü şunu biliyoruz ki, Sivas İl Özel İdaresi Sivas'ın kalbidir. 7'den 70'e herkese hizmet götürüyor. Bugün Vefa Destek Hatlarıyla olsun, bu süreçteki diğer çalışmalarda olsun, Sivas İl Özel İdaresi olarak bütün varlığımızla, bütün personellerimizle yine sahada görev alıyoruz. Arkadaşlarımız bu çalışmalarda da büyük sorumluluk yerine getiriyorlar. Bu kapsamda devletimizin imkanlarını vatandaşlarımıza ulaştırmak adına büyük gayret gösteriyorlar. Biz hiçbir zaman bizlere tevdi edilen vazifelerden kaçmadık. Hiçbir zaman sorumluluk üstlenmekten geri kalmadık. Bunu hep birlikte yaptık. Bunun karşılığı olarak da milletimizin hayır duasını hep yanı başımızda hissettik. Şükürler olsun, yine kazadan beladan uzak bir sezonu geride bıraktık. Bizler bu şehrin her türlü kademesinde ve her türlü sektöründe faaliyet yürütüyoruz. İnşatta varız, yolda varız, suda varız, restorasyonda varız. Olmadığımız bir yer yok. Yeri geliyor diğer kurumlarımıza kamu faaliyetlerinde destek oluyoruz. Bu da bizler için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır" diye konuştu.


"Makinelerimizin çarklarını döndüreceğiz"


Kış sezonunun sona erdiğini kaydeden Kaya, "Kış sezonu boyunca sahadaydık. Ancak masada da çalışmalarımızı değerlendirdik, projelerimizi hazırladık. Hazırlanan projelerimizin ihalelerini gerçekleştirdik. Devam eden süreçte oluşum aşamasında olan projelerimizde var. Bunları da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Önceliğimiz her zaman sağlık ve hijyen içerisinde faaliyetlerimizi idame ettirmek. Sayın Cumhurbaşkanımızın onayladığı KÖYDES projesini uygulayacağız. 66 milyon liralık büyük rakam ilimize tahsis edildi. Bu kapsamda yapılacak olan faaliyetleri birlikte organize edeceğiz. İlçelerimizde ve merkez ilçede yapılan kararları mütalaa ederek, doğruyu yapma gayreti içerisinde olacağız. Bu hususta yatırımcı şube müdürlüklerimiz en iyi şekilde alınacak kararların uygulanabilirliği üzerine çalışmalarını gerçekleştirmelidir. İlçelerimizde kaymakamlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İlgili birim müdürleri ile bu hususta bir toplantı gerçekleştireceğiz. Çalışmalarımızda hiçbir aksama olmayacak. Yine sahada olacağız. Projelerimizi üreteceğiz. Makinelerimizin çarklarını döndüreceğiz ve uygulamasını da sahada gerçekleştireceğiz. Sivas İl Özel İdaresi büyük bir tecrübeye sahip ve çalışmalarını nitelikli bir şekilde yürütüyor. Bir kez daha emeklerinizden dolayı teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.


Genel Sekreter Kaya'nın ardından, Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt Soysal ve birim müdürleri, iş akışı ile koordinasyonu gerektiren durumlarla ilgili söz aldı. - SİVAS

Nebi Kaya, Sekreter, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 02:37 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sosyetik kasap Nusret Gökçe, 25 bin hayranına hediye gönderiyor
Sivas'ta üretim yapan firma koronavirüsten ölenler için 16 ülkeye antibakteriyel tabut ihraç ediyor Görme engelli çiftin kızları Zeynep'ten anlamlı bağış Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüsten nasıl korunduğunu anlattı         
21:30
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti         
21:18
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi         
21:01
Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı         
20:46
Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak Mescid-i Aksa koronavirüs nedeniyle Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak         
20:29
Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi         
19:37
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi         
19:33
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi         
19:23
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor         
19:14
İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi İBB'den Avcılar'daki metrobüs kazasına ilişkin açıklama: Şoför baygınlık geçirdi         
19:13
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı         
19:11
Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim Gamze Pala'yı katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı: Silahım tutukluk yapınca bıçak çektim         
19:03
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı         
19:02
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı         
18:59
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı         
18:41
Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor Ambulansı takip ederek hastaneye gelen köpek, 5 gündür yoğun bakımdaki sahibini bekliyor         
18:40
Son Dakika: Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı         
18:37
Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler Şehit Fatih Durhan'ın cenaze namazını kıldıran imam babadan ders gibi sözler         
18:33
Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı         
18:22
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısı için insan üzerindeki testlere gelecek hafta başlayacak         
18:14
İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti İzmir'de görev başında kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti         
17:40
Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı Meclis Genel Kurulu'nda yaşanan ağır küfürlü kavganın görüntüleri ortaya çıktı         
17:38
Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak Hafta sonu pazarları sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma ve pazartesi günleri kurulacak         
17:32
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 861 artarak 13 bin 729'a yükseldi         
17:31
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi         
17:25
Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü Suudi Arabistan'da 500 milyar dolarlık projeyi engellediği iddia edilen kişi öldürüldü         
17:12
Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı         
17:10
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti         
17:05
Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak Kamerunlu Samuel Eto'o, ülkesinde 100 bin kişiye yardımda bulunacak         
17:00
Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti Gökhan Gönül, Beşiktaş'ın 1+1 yıllık sözleşme teklifini kabul etti         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2020 21:49:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta köy yolları 8 bin 759 kez ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]