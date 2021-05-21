Sivas'ta KÖYDES projelerine 71 milyon 800 bin lira ödenek - Son Dakika

Sivas'ta 2021 yılında Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) Projesi için 71 milyon 800 bin lira ödenek tahsisi yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı, Vali Salih Ayhan başkanlığında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kadir Algın, İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, ilgili kurumlar ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla video konferans sistemiyle yapıldı.

Toplantıda konuşan Ayhan, 2005 yılında başlatılan KÖYDES Projesi kapsamında Sivas'ın bugüne kadara 466 milyon ödenek kullandığını belirtti.

KÖYDES projeleri ile köylere hayat verildiğini ve köylülerin yaşam standartlarının yükseltildiğini aktaran Ayhan, "İl Özel İdaresi yatırım programı ve KÖYDES Projesi kapsamında köylerimizin ihtiyacı olan hizmetlerin ifasına yönelik çalışmalara etkin ve verimli şekilde aralıksız devam ediyoruz. KÖYDES kapsamında ilimize 2021 yılı için 71 milyon 800 bin lira ödenek tahsis edildi." ifadelerini kullandı.

2021 KÖYDES programları kapsamında içme suyunda 109, yol ve ulaşımda 229, sulamada 23, atık suda ise 18 olmak üzere 379 projeyi hayata geçireceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İl Özel İdaresi, Sivas'ın zorlu coğrafyasında gece gündüz ayrım yapmadan, fedakarca çalışıp hizmet götüren bir kurum. Şehrin bugünkü ihtiyaçlarının yanı sıra gelecekte görmek istediğimiz Sivas'ı da iyi analiz etmeliyiz. Vizyonumuzu ve misyonumuzu her yıl ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmeler ışığında yeniden değerlendirmeliyiz. Bu şekilde düşündüğümüz müddetçe şehrimize yeni ufuklar kazandırabiliriz."