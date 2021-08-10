Sivas'ta köylüler, taş ocağı yapılmak istenmesine tepki gösterdi - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde yapılması planlandığı iddia edilen taş ocağı, bir grup köylü tarafından protesto edildi.

Kavak çiftliği mevkisinde açılması planlandığı belirtilen taş ocağına bölgedeki 10 köyün sakinleri, Eymir köyü Kaz Gölü kıyısında bir araya gelerek tepki gösterdi.

Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, burada yaptığı açıklamada, açılması planlanan taş ocağına karşı seslerini duyurmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Kızılırmak Yöresi Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Bağca da taş ocağının açılması durumunda Zara'nın zarar göreceğini savundu.