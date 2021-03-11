Sivas'ta köylülere badminton eğitimi verildi

Sivas'ta hayata geçirilen "Spor Köyümde" projesiyle, kırsaldaki insanlar badmintonla tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının yürüttüğü proje kapsamında merkeze bağlı Çallı Köyü'nde vatandaşlara yönelik çeşitli sportif faaliyetler düzenlendi.

Köy merkezinde badminton sahası kuran görevliler, önce bu branş hakkında bilgi verdi. Vatandaşlar arasında oluşturulan takımların kıyasıya mücadele ettiği badminton turnuvası ise renkli görüntülere sahne oldu.

Proje kapsamında köyde yaşayan çocuk, genç ve yaşlılara satranç, floor curling, bocce, okçuluk ve zeka oyunları gibi çeşitli spor branşları tanıtıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, köylerde yaşayan vatandaşları sporla buluşturma adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Tunç, bu kapsamda, antrenörlerin düzenli şekilde köyleri ziyaret edip, badminton başta olmak üzere bazı spor branşlarını tanıtacağını belirtti.