Köylülerin bulduğu 2 kurt yavrusu korumaya alındı - Son Dakika

Sivas'ta köylüler tarafından bulunan 2 kurt yavrusu Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine teslim edildi.

İl merkezi kırsalında annelerinin öldüğü değerlendirilen 2 kurt yavrusu bulan köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarma ekipleri köylülerden teslim aldıkları kurtları Doğa Koruma Milli Parklar Şubesine getirdi.

Sağlık kontrolü yapılan kurtların burada bir süre kaldıktan sonra Gaziantep'teki rehabilitasyon merkezine gönderileceği öğrenildi.