Sivas'ta köylülerin ortak kullandığı garaj ve samanlık ile traktör yandı - Son Dakika

Sivas'ta bir köyde çıkan yangında garaj, samanlık ile bir traktör yandı.

Merkeze bağlı Gazi köyünde Ş.D, H.D, M.C, S.C. ve D.C'nin ortak olarak kullandıkları garajda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, garajın yanındaki samanlığa da sıçradı.

İhbar üzerine köye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, garajda bulunan Ş.D'nin traktörü de kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.