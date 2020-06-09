Sivas'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne banka desteği - Son Dakika

Sivas'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne banka desteği

Ziraat Bankası, Sivas'ta hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvurup, gerekli şartları taşıyanlara kredi desteği verecek.

Sivas'ta

Ziraat Bankası, Sivas'ta hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün hazırladığı "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne başvurup, gerekli şartları taşıyanlara kredi desteği verecek.

Valilikten yapılan açıklamada, proje kapsamında Ziraat Bankası tarafından kredi kullandırılması uygun bulunan üreticilere, Kangal Akkaraman ırklarından 6-24 aylık küçükbaş ve sadece dişi hayvanların alımı ve işletme giderlerinin finansmanı amacıyla yılda bir kez ödemeli, azami 5 yıl vadeli yatırım ve işletme kredisi kullandırılacağı belirtildi.

Krediden yararlanmak için başvuran üreticilerin projenin başlangıç tarihi itibarıyla faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor veya daha önce küçükbaş hayvancılık yapmış olması şartı arandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Krediden faydalanmak isteyenlerin, küçükbaş hayvancılık yapmaya elverişli ve asgari 100 baş koyun barındırma kapasiteli barınağa sahip olmak, proje kapsamında alacağı hayvanlarla birlikte sürüsünü, Valilikçe belirlenen ırklardan oluşmak üzere asgari 100 başa ulaştırmak ve kullanacağı yatırım kredisinin devamı boyunca asgari 100 başlık sürü ile faaliyetine devam etmek, küçükbaş hayvanlar için uygun ve yeterli mera alanı bulunan yerlerde faaliyet göstermek, bölgede bulunan meradan yararlanıyor olmak, mera kullanımına engel hali bulunmamak, yıllık kaba yem ihtiyacının asgari yüzde 50'sini kendisi yetiştirmek şartlarını sağlaması gerekmektedir."

Açıklamada, üretici başına kullandırılabilecek azami yatırım kredisi veya işletme kredisi toplamının 150 bin lira olacağı, 100 bin liraya kadar bölümü için sıfır faiz uygulanacağı belirtildi.

Ziraat Bankası, Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 04:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi'ne banka desteği - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek e-Devlet'te uygulamaya giren "Araçlarım" hizmetiyle tüm işlemler tek sayfadan yapılabilecek Borsa, günün ilk yarısında geriledi Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 375,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Antalyalı çiftçinin ürettiği kekik aromalı karpuzlara telep yağıyor Boş oturmaktan sıkılan personel şirketini dava etti, rekor tazminat kazandı THY'den yolculara uyarı: Üç saat önce havalimanlarında olun Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Yurt dışından getirilen cep telefonlarının giriş işlemleri için yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı Ücretsiz izne çıkarılanlar ile işten çıkarılanlar için verilen nakdi ücret desteği 3 ay daha uzatılacak Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında ilk sıra THY'nin oldu İSKİ'nin yüksek faturasına itiraz eden CHP'li meclis üyesi haklı çıktı, yüzlerce vatandaşın parası cebinde kaldı Siber saldırı nedeniyle üretimi durduran Honda Türkiye, yeniden faaliyetlerine başladı
Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti Neymar, Paris Saint Germain'in yeni sözleşme teklifini reddetti         
22:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüse karşı ilaç müjdesi: Favipiravir isimli ilacı kendi sentezimizle üretmeyi başardık         
22:39
Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri Eski milli kaleci Rüştü Reçber: Uğurcan Çakır Avrupa'ya gidecek ender kalecilerden biri         
22:26
Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük Koronavirüsün belirti göstermeyen hastadan bulaşma ihtimali çok düşük         
22:22
Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi Son Dakika: Milletvekilliği düşürülüp tutuklanan HDP'li Leyla Güven tahliye edildi         
22:13
Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır Chelsea, Leverkusen'li Havertz için 75 milyon euro ödemeye hazır         
22:05
Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu Tatil sezonunu açan Demet Özdemir, bikinili pozunu "Kavuştuk" notuyla paylaştı         
22:00
Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü Köle taciri Robert Milligan'ın Londra'daki heykeli söküldü         
22:00
Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış Uydu fotoğraflarına göre koronavirüs Çin'de 2019 yazında yayılmaya başlamış         
21:42
Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard'a Sercan Yıldırım'ı transfer etmek istiyor         
21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın         
21:32
Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu Galatasaraylı Lemina'ya sevgilisi Fanny Neguesha, futbol topuyla meydan okudu         
21:18
2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek 2021'den sonra besilik büyükbaş hayvan ithalatına izin verilmeyecek         
21:17
Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü Dirift yapan kadının görüntüleri sosyal medyada yoğun ilgi gördü         
21:00
Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı Fenerbahçe, eski Dortmund'lu Neven Subotiç'i gündemine aldı         
20:50
Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi Koronavirüsün etkisi zayıfladı mı? Bakan Koca, merak edilen soruya yanıt verdi         
20:50
İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı İran'ın güneyi 1 saat içinde iki büyük depremle sarsıldı         
20:49
Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı Doç. Dr. Hasan Arı, bazı tansiyon ilaçlarının koronavirüs tedavisini olumsuz etkilediğine dair iddiaları yalanladı         
20:49
Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi Giggs, efsane hocanın gazabına uğradığını itiraf etti: Beni camdan atmak istedi         
20:12
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 9 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 993 yeni vaka tespit edildi         
20:11
Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti Gaziantep'te define aramak için kazdığı çukura düşen kişi, hayatını kaybetti         
19:53
Doktora Doktora "Sizi boşuna dövmüyorlar" diyen çift gözaltına alındı         
19:42
Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu Aranan zanlı, zihinsel engelli kızı kaçırıp 3 ay boyunca cinsel istismarda bulundu         
19:34
Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor Son Dakika: Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren faaliyete geçiyor         
19:32
Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak Son Dakika: Nikah salonları 15 Haziran'dan, düğün salonları ise 1 Temmuz'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak         
19:29
Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı Son Dakika: 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması esnetildi, 18 yaş altı için kaldırıldı         
19:28
Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı Son Dakika: Lokanta, cafe, kıraaathane gibi işletmelerin kapanış saati 24.00'e uzatıldı         
19:25
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalleşmede kaldırılan kısıtlama kararlarını açıkladı         
19:16
Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı Brescia ile sorun yaşayan Mario Balotelli, tesislere alınmadı         
19:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2020 22:58:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sivas'ta "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi"ne banka desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]