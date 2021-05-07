Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor - Son Dakika

Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor

07.05.2021 12:07

Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor Sivas'ta Kış mevsiminden üzerlerindeki yoğun yün ile çıkan koyunlar kırkılmaya başlandı Sivas'ta koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve gelişimlerinin sağlanması için koyun başı 7 liradan kırkım işlemine başlanıldı.

Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor

Sivas'ta Kış mevsiminden üzerlerindeki yoğun yün ile çıkan koyunlar kırkılmaya başlandı

SİVAS - Sivas'ta koyunların sıcaktan etkilenmemesi ve gelişimlerinin sağlanması için koyun başı 7 liradan kırkım işlemine başlanıldı.

Sivas'ta sürü sahipleri her yıl olduğu gibi bu yılda kırkma sezonunun gelmesi ile koyunlarını kırkmaya başladı. Kış aylarından üzerlerinde yoğun yün ile çıkan koyunla, sıcaktan etkilenmemeleri, gelişimlerinin aksamaması ve temizlik amaçlı kırkılıyor.

4 Usta günde 700 koyun kırkıyor

Kırkma işlemi ise bu işte uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılıyor. Bu kişiler 3 aylık kırma sezonu boyunca il il gezerek koyun kırkıyor. 4 kırkım ustası bir günde 700'e yakın koyunun yünlerini kırkarak yolun bayı 7 Liradan günde 5 bin lira gelir elde edebiliyor. Kırkım ustası Erkan Altun bir günde 700 hayvanı kırkabileceklerini belirterek, "Bizim şu anda 3 makineci bir tanede hayvanları yatıran bağlayıcı dediğimiz bir arkadaşımız var. 4 kişiyle çalışıyoruz günlük hayvanın bakımına göre en azami 300 en üstte 700 hayvana kadar kırkım yapıyoruz. Biz profesyonel olarak 3 yıldır bu işi yapıyoruz. Hayvanın sağlığı ve gelişimi için kırkım gerekiyor. İlk başta kısır hayvanları daha sonra ise sağmal hayvanları kırkıyoruz" dedi.

Üç ay sürüyor

Altun koyun kırma sezonunu yaklaşık 3 ay sürdüğünü ifade edip, "Kırkım hayvanların döl verimi, gelişimi ve et gelişimi için gerekli olan bir şey. Yılda bir sefer kırkım işlemi yetiyor fakat iki sefer yapılsa daha iyi olur gelişim için. 3-4 ay sürüyor bizim işimiz çünkü besi hayvanları var yeni yetişen kuzular ve kurbana gidecek hayvanlar var" dedi.

Yünler para etmiyor

Sürü sahipleri koyunyünlerini, geçmişe nazaran kullanımı azaldığı için satmakta güçlük çektiklerini belirtirken Altun, "Şu an Sivas'ta koyun sürüsü çok olduğu için Sivas bölgesinde çalışıyoruz. Yılda 70 bine yakın davar kırkıyoruz. Şu anda koyun başına 7 liradan kırkıyoruz. Herhangi bir fabrika olmadığı için yünleri değerlendiremiyoruz en azından bizim bildiğimiz olmadığı için yünler elimizde kalıyor. Depolarda stok halinde 2 yıllık 3 yıllık yünler bekliyor" şeklinde konuştu.

Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor
Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor

Sivas, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sivas'ta koyunlar yünlerinden kurtuluyor - Son Dakika Ekonomi


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