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Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu - Son Dakika

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

22.11.2021 16:32
Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

Sivas'ta müstakil evin bitişiğindeki kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu.

Sivas'ta müstakil evin bitişiğindeki kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu.

Yüceyurt Mahallesi'nde Y.Y'ye (32) ait müstakil evin arka duvarına bitişik köpek kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Kulübede bulunan 7 köpek yavrusu telef oldu, anneleri kaçarak kurtuldu.

Yangın nedeniyle evin bir bölümü zarar gördü.

Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu
Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu
Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu
Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu
Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu

Yangın, Sivas, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu - Son Dakika
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