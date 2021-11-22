Sivas'ta kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu - Son Dakika

Yangın nedeniyle evin bir bölümü zarar gördü.

Kulübede bulunan 7 köpek yavrusu telef oldu, anneleri kaçarak kurtuldu.

Yüceyurt Mahallesi'nde Y.Y'ye (32) ait müstakil evin arka duvarına bitişik köpek kulübesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sivas 'ta müstakil evin bitişiğindeki kulübede çıkan yangında 7 köpek yavrusu telef oldu.

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