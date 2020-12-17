Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza - Son Dakika

Sivas'ta kumar oynayan 9 kişiye 51 bin 715 lira ceza
17.12.2020 23:08
SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 lira para cezası uygulandı.
SİVAS'ta koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, bir evde kumar oynayan 9 kişiye toplamda 51 bin 715 lira para cezası uygulandı.
Kent merkezinde Örtülüpınar Mahallesi'nde S.K.'ya (51) ait evde kumar oynandığı ihbarı üzerine polis ekipleri eve baskın düzenledi. Baskında 9 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 9 kişiye Kabahatler Kanunu ve İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına aykırı hareket etmekten toplamda 51 bin 715 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ev sahibi S.K. hakkında kumar oynatmak için yer temin etmekten yasal işlem başlatıldı.
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